Его совершил водитель грузового автомобиля с применением взрывчатки.

Министерство обороны Беларуси заявило о нападении на пограничников. Его совершил якобы водитель грузового автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Минобороны страны, инцидент произошел вчера вечером на участке автодороги М-5. Водитель грузового автомобиля якобы совершил попытку нападения с применением взрывного устройства на группу военнослужащих, участвующих в усилении участков границы.

"После нападения водитель попытался скрыться. Действиями, совершенными военнослужащими, автомобиль был блокирован, а 51-летний водитель задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов. Никто из военнослужащих не пострадал. В действиях водителя усматриваются признаки экстремизма", - говорится в сообщении.

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Троллинг белорусских пограничников

Иногда в СМИ появляются сообщения об угрозе повторного вторжения в Украину со стороны Беларуси. Хотя спецслужбы эту информацию не подтверждают, украинские пограничники ласково напоминают белорусским коллегам, что их ждет на чужой земле. Ранее воины ГПСУ показывали белорусам угрожающие и неприличные жесты, а также якобы украли один из знаков.

Потом государственный телеканал Беларуси даже снял сюжет о работе уязвимых пограничников на границе с Житомирской областью, которые пожаловались, что украинские коллеги повесили в лесу манекен в форме солдата РФ и назвали его Валера. Впоследствии сотрудники Госпогранслужбы Украины потроллили белорусских коллег сигналом воздушной тревоги.

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