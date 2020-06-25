После заявления Лукашенко задержали администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга"

Как известно, 9 августа в Беларуси должны пройти выборы президента.

Одного из администраторов Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика задержали после обыска.

Читайте такжеЛукашенко заявил о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси: в Кремле ответилиОб этом говорится в сообщении на данном канале.

Отмечается, что к Лосику с обыском пришли девять человек. Они показали ордер, подписанный прокурором. У него изъяли ноутбук, компьютер и, возможно, телефон.

Авторы «Беларуси головного мозга» связывают обыск с заявлением президента страны Александра Лукашенко, который накануне рассказал о вмешательстве в выборы со стороны России и Польши и обвинил Telegram-каналы в распространении «жутких фейков».

Как известно, 9 августа в Беларуси должны пройти выборы президента. Главным оппонентом Лукашенко, который баллотируется на очередной срок, считается экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Как писал УНИАН, Бабарико задержали и поместили в СИЗО по подозрению в экономических преступлениях.

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