Конкурента Лукашенко на выборах задержали и доставили на допрос

Бабарико и его сына допрашивают по делу о неуплате налогов.

Банкира Виктора Бабарико, который считается основным конкурентом президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах главы государства, задержали и доставили на допрос.

Читайте такжеЛукашенко обвинил своего главного оппонента на выборах в коррупции (видео)Как передает ТВ «Дождь», Бабарико и его сына допрашивают в департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов в «Белгазпромбанке», который он возглавлял на протяжении 20 лет.

В доме Бабарико под Минском проходит обыск.

Известно, что Бабарико покинул пост главы банка ради предвыборной кампании. Уже после того, как он объявил о намерении баллотироваться, комитет госконтроля Беларуси завел уголовное дело. По версии следствия, на базе банка создали преступную группу, которая выводила деньги за рубеж.

Ранее УНИАН писал, что утром в четверг Бабарико и его сын Эдуард перестали выходить на связь.

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