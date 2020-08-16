Несовершеннолетний сын Лукашенко пришел поддержать отца в окружении охраны

На акции Николай Лукашенко стоял не в толпе, а рядом с охраной.

Сын президента Беларуси Александра Лукашенко 15-летний Николай присутствовал на митинге в поддержку отца в Минске.

Об этом сообщает Белсат.

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На акции Николай Лукашенко стоял не в толпе, а рядом с охраной.

Как сообщает издание в Минск на митинг в поддержку Александра Лукашенко людей свозили автобусами и поездами, которых не было в расписании. Однако, центральная площадь города так и не была заполнена.

Как везли людей на митинг в поддержку Лукашенко

Как сообщает News.tut.by, людей везли на митинг в поддержку Лукашенко под угрозой увольнения.

«Кому-то предложили премии и отгулы, а кому-то пригрозили на случай отказа от участия, в том числе увольнением и лишением места в общежитии (нам поступило сотни подобных сообщений)», — говорится в сообщении.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям.

В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов. В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.

16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси.

В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.

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Автор: Елена Коваленко