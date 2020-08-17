Забастовка в Беларуси: все шахты "Беларуськалия" прекратили свою работу

Шахтеры стояли в очередях, чтобы подписать требование об отставке Александра Лукашенко и новых президентских выборах.

Все шахты "Беларуськалия" прекратили добычу руды, работники требуют отставки Александра Лукашенко и смены президента.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Шахтеры стояли в очередях, чтобы подписать требование об отставке Александра Лукашенко и новых президентских выборах.

Читайте также"Превратился в монстра и не желает удаляться": Слепаков посвятил стих ЛукашенкоУтром 4-е рудное управление "Беларуськалия" присоединилось к забастовке.

Руководитель предприятия Иван Головатый пришел в управление и приказал людям ходить на работу.

На общем собрании работники планируют решить, что делать дальше, в 18 часов они соберутся в центре Салигорска.

Забастовки и протесты проходят на многих крупных промышленных предприятиях Беларуси

Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка. В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси проводят забастовку .

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора