Забастовка в Беларуси: все шахты "Беларуськалия" прекратили свою работу
17:12, 17 августа 2020Мир
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Шахтеры стояли в очередях, чтобы подписать требование об отставке Александра Лукашенко и новых президентских выборах.
Все шахты "Беларуськалия" присоединились к забастовке / фото REUTERS
Все шахты "Беларуськалия" прекратили добычу руды, работники требуют отставки Александра Лукашенко и смены президента.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Шахтеры стояли в очередях, чтобы подписать требование об отставке Александра Лукашенко и новых президентских выборах.
Читайте также"Превратился в монстра и не желает удаляться": Слепаков посвятил стих ЛукашенкоУтром 4-е рудное управление "Беларуськалия" присоединилось к забастовке.
Руководитель предприятия Иван Головатый пришел в управление и приказал людям ходить на работу.
На общем собрании работники планируют решить, что делать дальше, в 18 часов они соберутся в центре Салигорска.
Забастовки и протесты проходят на многих крупных промышленных предприятиях Беларуси
Протесты в Беларуси: хроника событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка. В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси проводят забастовку .
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