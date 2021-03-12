Отмечается, что решение польского МИДа было принято в рамках дипломатического принципа взаимности и в связи с продолжением недружественных жестов Минска в отношении польских дипломатов.

В Польше объявили персонами нон грата консула Генерального консульства Беларуси в Белостоке, а также белорусского консула в Варшаве.

Об этом сообщает Радио Польша.

По словам заместителя министра иностранных дел Польши Марцина Пшидача, решение МИД было принято в рамках дипломатического принципа взаимности и в связи с продолжением недружественных жестов Минска в отношении польских дипломатов.

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Дипломатическая война между Польшей и Беларусью

Официальный Минск 9 марта объявил о высылке консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка. МИД Беларуси был возмущен участием дипломатического работника 28 февраля в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат" - участников антикоммунистического подполья в Польше после Второй мировой войны.

Варшава на следующий день объявила о высылке дипломата посольства Беларуси. А Минск в ответ решил выслать из страны руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно. В незарегистрированном Союзе поляков Беларуси (СПБ) сочли, что гродненских консулов объявили персонами нон грата высылают за участие в традиционной ежегодной ярмарке ремесленников "Казюки", которую провел СПБ, то есть за участие в несанкционированной акции.

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Автор: Тамара Отовская