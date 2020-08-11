ЕС пообещал осуществить "комплексный анализ" отношений с Беларусью

Евросоюз намерен ввести санкции против ответственных за насилие в отношении протестующих лиц.

Евросоюз призвал власти Беларуси начать настоящий диалог с народом, чтобы избежать дальнейшего насилия. Об этом сообщил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, цитирует hromadske. Читайте также"Прекратите преследование": страны Скандинавии и Балтии обратились к Лукашенко из-за событий в Беларуси По словам Борреля, на фоне протестов ЕС «осуществит комплексный анализ» европейско-белорусских отношений. «Это предполагает, среди прочего, принятие мер против ответственных за содеянное насилие, неоправданные аресты и подделку результатов выборов», - пояснил европредставитель. Санкции ЕС в отношении Беларуси Санкции ЕС в отношении Беларуси были введены в 2004 году в качестве ответа на исчезновение критиков власти в Минске. В 2011 году были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и прав человека, к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. В том же году было введено эмбарго на поставки оружия, сообщает Deutsche Welle.

В феврале 2016 Евросоюз снял санкции с 170 чиновников Беларуси, в том числе и с Лукашенко, и трех белорусских компаний. По неофициальной информации, ослабление санкций могло быть связано с активной поддержкой Лукашенко усилий ЕС по преодолению украинского кризиса и организацией в Минске переговоров.

Сегодня глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюз может пересмотреть решение об отмене санкций в отношении Беларуси. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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