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ЕС пообещал осуществить "комплексный анализ" отношений с Беларусью

20:59, 11 августа 2020
Мир
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Протесты в Минске / фото REUTERS

Об этом сообщил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, цитирует hromadske.

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По словам Борреля, на фоне протестов ЕС «осуществит комплексный анализ» европейско-белорусских отношений.

«Это предполагает, среди прочего, принятие мер против ответственных за содеянное насилие, неоправданные аресты и подделку результатов выборов», - пояснил европредставитель.

Санкции ЕС в отношении Беларуси

  • Санкции ЕС в отношении Беларуси были введены в 2004 году в качестве ответа на исчезновение критиков власти в Минске. В 2011 году были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и прав человека, к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. В том же году было введено эмбарго на поставки оружия, сообщает Deutsche Welle.
  • В феврале 2016 Евросоюз снял санкции с 170 чиновников Беларуси, в том числе и с Лукашенко, и трех белорусских компаний. По неофициальной информации, ослабление санкций могло быть связано с активной поддержкой Лукашенко усилий ЕС по преодолению украинского кризиса и организацией в Минске переговоров.
  • Сегодня глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюз может пересмотреть решение об отмене санкций в отношении Беларуси.

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