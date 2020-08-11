ЕС пообещал осуществить "комплексный анализ" отношений с Беларусью
20:59, 11 августа 2020Мир
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Евросоюз намерен ввести санкции против ответственных за насилие в отношении протестующих лиц.
Протесты в Минске / фото REUTERS
Евросоюз призвал власти Беларуси начать настоящий диалог с народом, чтобы избежать дальнейшего насилия.
Об этом сообщил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, цитирует hromadske.
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По словам Борреля, на фоне протестов ЕС «осуществит комплексный анализ» европейско-белорусских отношений.
«Это предполагает, среди прочего, принятие мер против ответственных за содеянное насилие, неоправданные аресты и подделку результатов выборов», - пояснил европредставитель.
Санкции ЕС в отношении Беларуси
- Санкции ЕС в отношении Беларуси были введены в 2004 году в качестве ответа на исчезновение критиков власти в Минске. В 2011 году были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и прав человека, к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. В том же году было введено эмбарго на поставки оружия, сообщает Deutsche Welle.
- В феврале 2016 Евросоюз снял санкции с 170 чиновников Беларуси, в том числе и с Лукашенко, и трех белорусских компаний. По неофициальной информации, ослабление санкций могло быть связано с активной поддержкой Лукашенко усилий ЕС по преодолению украинского кризиса и организацией в Минске переговоров.
- Сегодня глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюз может пересмотреть решение об отмене санкций в отношении Беларуси.
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