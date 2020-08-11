В Беларуси за два дня протестов госпитализировали более 200 человек - Минздрав

Также сообщается, что во время митингов в Беларуси погиб один человек.

В Беларуси за два дня акций протеста госпитализировали более 200 человек, один человек погиб.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

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Отмечается, что всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.

"В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей. Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи.

Справка УНИАН.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси несогласные с предварительными итогами выборов вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

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