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В Беларуси за два дня протестов госпитализировали более 200 человек - Минздрав

18:14, 11 августа 2020
Мир
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По всей Беларуси после выборов вспыхнули акции протеста / фото REUTERS

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

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Отмечается, что всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.

"В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей. Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи.

Справка УНИАН.

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