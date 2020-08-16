Лукашенко упрекнул протестующих в отсутствии защитных масок

Лукашенко напомнил протестующим, о его вкладе в борьбу с коронавирусом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул участников акций протеста в отсутствии масок и нарушении социальной дистанции на митингах.

С таким заявлением Лукашенко выступил на митинге в свою поддержку в Минске, сообщает государственное агентство БЕЛТА.

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"Меня сегодня еще упрекают: не тот путь, нет социальной дистанции… А посмотрите на них: дистанцировались они на митингах и площадях, когда им из-за рубежа дали команду? Они плевать хотели на маски и дистанцию друг от друга! Они в чем меня упрекают? За то, что я полгода, когда шла эта страшная болезнь, сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел".

Хронология событий

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

В тот же день, 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов. В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули.

На сегодня известно о двух погибших. В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие. В МИД Украины заявили, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе.

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Автор: Елена Коваленко