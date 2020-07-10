Foreign Policy: Лукашенко - это будущее Путина

Российский президент может казаться неуязвимым, но падение его белорусского товарища может быть подсказкой, что произойдет дальше.

Не было большого сюрприза в том, что Президент России Владимир Путин объявил о победе на референдуме на прошлой неделе, которая позволяет ему переписать конституцию и остаться президентом еще на два срока. У него было много таких побед, основанных на настоящей популярности, электоральных махинациях и, что самое важное, отсутствия реальных альтернатив в бюллетенях.

Этот новый плебисцит перевел выборы путинской эры на новую глубину бессмысленности. Ведь на момент проведения референдума все изменения к конституции были утверждены соответствующими ветвями российского правительства. Поэтому россияне голосовали, чтобы выразить свое мнение относительно вещей, которые Путин уже сделал, - пишет Foreign Policy.

Официальные данные говорят, что 78% россиян поддержали изменения. Одна из интерпретаций этого результата говорит, что это указывает на силу политической машины Путина. Несмотря на пандемию COVID-19, обвал цен на нефть, сильные экономические проблемы, Кремль смог убедить или заставить 65% россиян проголосовать, а из них 75% выбрать ответ "за".

Читайте такжеFinancial Times: Путин сыграл "в Брежнева"

Для Путина теперь не существует юридических препятствий, чтобы остаться в Кремле до 2036 года. Его следующие выборы запланированы на 2024 год. И после того он еще дважды может избираться президентом. Это приведет к тому, что он будет занимать эту должность в свои 80 лет и станет старейший российский правителем мере за века. Конечно, ему нужно будет "победить" и в 2024-м, и в 2030-ом. Но если он смог организовать референдум, то можно ожидать, что сможет устроить себе победу и в будущем.

Смесь социально-экономической стабильности, советской ностальгии и репрессивной политики стала мощным коктейлем в России и других частях постсоветского пространства. Но в другой бывшей республике СССР, которая очень похожа на Россию, что-то пошло не так. Речь идет о Беларуси. Президент Александр Лукашенко готовится к переизбранию 9 августа после кампании, которая уже продемонстрировала глубину непопулярности его правительства. Он может победить на выборах, бросая в тюрьмы своих оппонентов. Но он не может изменить статистические данные, которые говорят, что только 3% населения поддерживают его на самом деле. Правда, теперь Лукашенко запретил проводить опрос.

Он руководит Беларусью с 1994 года. Поэтому его проблемы нельзя списать на отсутствие политических навыков. В сравнении с другими европейскими лидерами, его подход к коронавирусу, который состоял в отрицании важности пандемии и советах лечиться водкой и трактором, был однозначно неумелым и обрушил его популярность еще больше. Однако, источник дилеммы Лукашенко лежит глубже.

Читайте такжеВ Беларуси выложили "секретные" данные о рейтинге Лукашенко

После 26 лет во главе Беларуси его экономические обещания стали пустыми. Выраженный образ советского правителя распадается. Даже угроза репрессий теряет свой потенциал. Не трудно заметить, почему обещания Лукашенко обеспечить высокие стандарты жизни больше не работают. Беларусь, так же как и Россия, сильно отстает от своих соседей, таких как Польша и Литва, из-за длительного периода экономической стагнации, которую пандемия лишь углубила. Ностальгия за Советским Союзом тоже имеет свои пределы. Советская эра все больше становится далеким прошлым. Лукашенко смог получить большую политическую выгоду из процесса распада СССР и социально-экономического кризиса, который начался потом. Но это было почти 30 лет назад. Более четверти населения Беларуси родилось после распада коммунистической империи. Поэтому становится очень трудно обвинять во всех белорусских бедах это историческое пугало.

Крах поддержки Лукашенко изменит политику в Беларуси, даже если старый диктатор сможет выжить, бросив в тюрьму своих врагов. Для остального мира события в Беларуси могут быть анонсом потенциального будущего России. Ведь нет более похожей на нее страны в мире, чем Беларусь. А Лукашенко, наверное, самый известный иностранный политик в РФ. Четверть россиян даже думают, что Беларусь и Россия должны объединиться в одну страну.

Читайте такжеAmerican Interest: Путин стал лидером, которому нет куда вести Россию

Конечно, существуют и различия между ними. Например, российский ядерный статус позволяет Путину играть на национализме так, как белорусский президент никогда не сможет. Но большое количество общих черт политических платформ Лукашенко и Путина, а именно обещание увеличивать социальные выплаты, советская ностальгия и диктаторская тактика, означает, что судьба Лукашенко чрезвычайно важна для будущего России.

Если белорусский президент станет сильно зависимым от репрессий, чтобы остаться при власти, это подорвет утверждение Путина, что их совместные политические обещания на самом деле популярны. Если Лукашенко свергнут, это создаст прецедент, очень опасный для Путина на пороге следующих 16 лет при власти. Кремль должен надеяться, что Лукашенко как-то восстановит доверие к себе. Иначе он может потянуть Путина с собой на дно.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ