В МИД призывают Москву ответить на это предложение немедленно.

В Словакии призвали Российскую Федерацию немедленно отреагировать на предложение Соединенных Штатов Америки о 30-дневном прекращении огня.

Как передает Euractiv, министр иностранных дел Юрай Бланар назвал переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии значительным достижением, которое может остановить кровопролитие и проложить путь к долгосрочному мирному решению:

"Я высоко ценю огромные усилия новой администрации США по посредничеству в мирных переговорах в Саудовской Аравии, которые предлагают начальное и необходимое прекращение огня в военном конфликте в Украине".

По словам словацкого министра, война в Украине не имеет военного решения. Он призвал Россию немедленно ответить на предложение, которое может стать "светом в конце тоннеля".

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Как отмечает издание, Бланар известен продвижением прокремлевских нарративов о войне в Украине. Также он неоднократно встречался с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Позиция Словакии по войне

Как известно, позиция страны относительно нападения РФ претерпела значительные изменения после избрания Роберта Фицо премьер-министром.

Его правительство прекратило военную и финансовую поддержку Украины, призывая к немедленному прекращению огня и мирным переговорам. Фицо также выразил желание восстановить нормальные отношения с Россией после завершения конфликта.

Эта позиция вызвала внутренние протесты и международную критику. В Словакии прошли массовые демонстрации против пророссийской политики правительства. Стоит отметить, что некоторые граждане страны продолжают собирать средства для помощи украинской армии.

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