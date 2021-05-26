Байден сообщил, что в Белом доме уже обсуждаются возможные санкции против Минска в связи с незаконной посадкой самолета Ryanair и арестом Протасевича.

Президент Джо Байден заявил, что США введут санкции в отношении Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и арестом сооснователя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Новые санкции против Беларуси в связи с этим инцидентом уже обсуждаются, подтвердил Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, что собираются предпринять США в связи с поведением режима Лукашенко.

«Я не хотел бы спекулировать на эту тему до тех пор, пока мы [не примем окончательное решение]», - добавил президент, не став вдаваться в подробности.

Несколькими часами раньше Байден назвал действия властей Беларуси «возмутительными» и пообещал дать «соответствующий» ответ в координации с Евросоюзом. Президент заявил, что инцидент с Ryanair является «прямым оскорблением международных норм», передает Голос Америки.

«Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают как изменение маршрута самолета, так и последующее снятие с рейса и арест Протасевича, – заявил Байден, - Этот возмутительный инцидент и видео с Протасевичем, которое, судя по всему, было записано под давлением, являются позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы».

Читайте такжеБайден требует освобождения Протасевича и других политзаключенных режима ЛукашенкоВ видеоролике, появившемся в соцсетях в понедельник, Роман Протасевич подтвердил, что он находится в следственном изоляторе в Минске и признался в «участии в организации массовых протестов» в прошлом году

Президент добавил, что США присоединились к другим странам мира, требующим освобождения Протасевича и сотен политических заключенных, незаконно арестованных режимом Лукашенко.

«Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование для установления всех фактов по данному делу», – сказал Байден.

Действия властей Беларуси вызвали возмущение в международном сообществе. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что главы государств и правительств Евросоюза в ходе саммита ЕС договорились расширить экономические санкции против Беларуси. Как сообщило Радио Свобода, в санкционный список будут включены новые лица и организации, причастные к инциденту с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Посадка борта Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, которые были на борту.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ІСАО).

В свою очередь авиакомпания Ryanair в комментарии по поводу вынужденной посадки своего самолета отметила, что от белорусской стороны пришло сообщение об угрозе безопасности на борту лайнера. При этом перевозчик не вспомнил, что его самолет сопровождал белорусский истребитель, а после посадки с рейса сняли журналиста Романа Протасевича и его девушку.

Ряд европейских стран заявили о возможном введении санкций против Беларуси за данный инцидент. Кроме того, некоторые авиакомпании незамедлительно прекратили использование воздушного пространства Беларуси.

Украина также полностью прекратила авиасообщение с Беларусью и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства. А Литва и Великобритания уже запретили прибывать в страну самолетам, которые следуют через Беларусь.

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Автор: Ирина Погорелая