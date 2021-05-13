Президент США Джо Байден считает, что главой государства должен был стать его покойный сын Джозеф Робинетт Бо Байден.
Читайте такжеЭскалация на Ближнем Востоке: Байден поговорил с НетаньяхуОб этом он сказал в интервью телеканалу MSNBC. «Вы меня всегда застаете врасплох с вопросами о Бо… Храни его Господь. Он должен был бы сидеть в этом кресле», - сказал Джо Байден.
Бо Байден родился 3 февраля 1969 года. Работал юристом в Министерстве юстиции США, временным консультантом в управлении развития политики и обвинителем в офисе прокурора США, а также генеральным прокурором штата Делавэр. Состоял в Нацгвардии штата, передает kommersant.
Байден-младший умер в 2015 году в возрасте 46 лет от глиобластомы (опухоль головного мозга). По свидетельствам близких, горе от этой потери стало одной из причин отказа Джо Байдена баллотироваться в президенты в 2016 году.
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