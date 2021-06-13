Президент США назвал "священной обязанностью" принцип коллективной обороны в Альянсе.

Джо Байден говорит, что не рассматривает НАТО как охрану союзников за деньги.

Об этом президент США заявил во время пресс-конференции в Великобритании по результатам саммита G7 перед поездкой на саммит НАТО, передает ABC News.

"Мы не рассматриваем НАТО как своего рода защиту за деньги. Мы считаем, что НАТО является жизненно важным для нашей способности поддерживать американскую безопасность до конца века", - сказал Байден.

Он также подтвердил приверженность США коллективной защите Альянса.

"Хочу, чтобы они знали, если сомневаются, что мы считаем статью пятую ("Коллективная оборона" - УНИАН) священной обязанностью", - отметил американский президент.

В пятой статье Североатлантического договора - учредительного документа НАТО - закреплен принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

Впервые за свою историю НАТО применило статью 5 после террористических актов 11 сентября 2001 года.

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Перевод: Катерина Комолова