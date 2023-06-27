Также восстание Пригожина продемонстрировало отсутствие консенсуса на Западе относительно того, как будет выглядеть победа Украины и как она может повлиять на Россию.

После попытки Евгения Пригожина поднять восстание в России страны G7 обеспокоились насчет того, как ослабление контроля Владимира Путина над силами безопасности и вооруженными силами может повлиять на стабильность государства, а также на риски для ядерных запасов РФ.

Как сообщили Financial Times информированные источники, обсуждения между официальными лицами G7 на выходных включали потенциальную перспективу получения "Вагнером" контроля над ядерным оружием.

Как отмечает издание, дипломаты также заявили, что тревога по поводу возможных негативных последствий восстания против путинского режима обнажила отсутствие консенсуса на Западе в отношении конечной цели поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

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"[События выходных] ясно показали, что у нас нет согласия относительно того, что произойдет, если Украина выиграет эту войну, и что будет делать Россия", — сказал на условиях анонимности западный чиновник.

В частности, некоторые западные страны обсуждали необходимость того, чтобы Украина не воспользовалась сложившейся ситуацией, например, для нападения на российскую территорию с целью усиления нестабильности.

Также, хотя союзники хотят, чтобы Украина выиграла войну, нет четкой позиции относительно того, как будет выглядеть эта победа и как она может повлиять на Россию, хотя широко признано, что катастрофическое поражение российской армии разрушит путинский режим.

В Конгрессе некоторые сторонники отправки в Украину более эффективных систем вооружений, таких как артиллерия дальнего радиуса действия ATACMS, заявили, что, по их мнению, восстание Вагнера может помешать усилиям по убеждению администрации Байдена, опасающейся дестабилизации России.

Крис Мерфи, сенатор-демократ в сенатском комитете по международным отношениям, заявил FT, что не заинтересован в "гражданской войне в России". "Вы не хотите политического или военного хаоса внутри страны, обладающей огромным ядерным арсеналом", - отметил он.

Мятеж Пригожина и ядерная угроза со стороны России

Во время вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" в СМИ прошла информация, что наемники Пригожина могут захватить склады с ядерным оружием в Воронежской области. К счастью, информация не подтвердилась.

В Госдепартаменте США, комментируя мятеж отмечали, что не видели изменений в ядерной позиции России.

В то же время, СМИ сообщали, что США проинструктировали своих дипломатов не комментировать вооруженный мятеж Пригожина. Это было сделано для того, чтобы ни один американский дипломат не сказал ничего, что могло бы создать впечатление, что США каким-либо образом причастны к кризису и привести к эскалации.

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