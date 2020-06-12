Байден пригрозил Трампу военным переворотом

По словам Байдена, если Трамп проиграет на грядущих выборах, но попытается удержать власть, то покинуть Белый дом ему помогут военные.

Бывший вице-президент США и предполагаемый кандидат на выборах в президенты от демократической партии Джо Байден заявил, что действующего главу государства Дональда Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать итоги голосования.

Об этом сообщает CNN.

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По словам Байдена, если Трамп проиграет на грядущих выборах, но попытается удержать власть, то покинуть Белый дом ему помогут военные.

Политик подчеркнул, что многие в американских Вооруженных силах выступают против стремлений Трампа милитаризировать страну.

Ранее у американского лидера и главы Пентагона Марка Эспера возник конфликт из-за отказа Эспера привлечь военных для подавления беспорядков, возникших после смерти Джорджа Флойда.

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