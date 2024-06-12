Комплекс прибудет из Польши, где сейчас находится.

Президент Байден Соединенных Штатов Америки одобрил развертывание еще одного ракетного комплекса Patriot в Украине, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации и военных.

Отмечается, что решение Байдена было принято на прошлой неделе после ряда встреч на высоком уровне и внутренних дебатов о том, как удовлетворить насущные потребности Украины в усилении противовоздушной обороны, не ставя под угрозу боеготовность США.

По словам официальных лиц, уже вторая система Patriot от США прибудет из Польши, где она защищала ротацию американских войск, которые возвращаются в США. Комплекс может быть развернут на линии фронта в течение следующих нескольких дней, в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.

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Представители администрации надеются, что развертывание еще одной американской системы Patriot подтолкнет союзников сделать то же самое.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона обратились к европейским союзникам с призывом передать свои системы Украине. "Есть страны, которые имеют Patriot, и мы продолжаем привлекать эти страны", – заявил Остин на заседании Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США в апреле.

ЗРК Patriot на сегодняшний день является самой дорогой единицей вооружения, которую Соединенные Штаты поставили Украине, общей стоимостью около 1,1 миллиарда долларов: 400 миллионов долларов за систему и 690 миллионов долларов за ракеты.

Patriot для Украины

Две другие страны откликнулись на просьбу Украины предоставить больше Patriot. Канцлер Германии Олаф Шольц во время Конференции по восстановлению Украины заявил, что Берлин в ближайшее время передаст Украине третью систему.

Нидерланды выступили за совместную поставку систем ПВО Patriot для Украины и призвали другие европейские страны сделать свой вклад.

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