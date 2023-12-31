Президент Соединенных Штатов считает, что его администрация активно помогала "укреплению демократии в стране и за рубежом".

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден включил в перечень восьми крупнейших достижений своей администрации в 2023 году поддержку Израиля и Украины. Об этом сообщается в соцсети Х главы Белого дома.

Отдельной позицией в перечне фигурирует "укрепление демократии в стране и за рубежом".

"Выступили в поддержку наших союзников и партнеров в Израиле, Украине и во всем мире, и укрепили наши глобальные альянсы. Выступал против дискриминации, расизма, ненависти к ЛГБТ. Настаивали на усилении избирательных прав", – отмечается в посте.

Помощь США Украине - последние новости

Помощи Украине от США до 2024 года ожидать не стоит. По словам лидеров демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате США Чака Шумера и Митча Макконнелла, двухпартийные переговоры по безопасности южной границы США приносят "обнадеживающие успехи". Несмотря на "сложные проблемы", в Сенате будут искать способ решить вопрос границы, а также помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Ранее Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. Документ предусматривал выделение дополнительного финансирования в размере $106 млрд. $61 млрд из этой суммы должен был пойти на помощь Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: