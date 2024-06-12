Лидеры обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Его Высочеством Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Как сообщается на сайте Офиса президента, стороны обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения предыдущих договоренностей, результативное сотрудничество команд.

Также обсудили подготовку к первому, инаугурационному Глобальному саммиту мира, его ожидаемые результаты и их возможную имплементацию, приближение настоящего мира для Украины.

Лидеры обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития.

"Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку и ценит стремление Его Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира", - говорится в сообщении.

Участие Саудовской Аравии в Саммите мира

Представители Саудовской Аравии не намерены участвовать в запланированном украинском мирном саммите в Швейцарии. Об этом стало известно из дипломатических источников в столице страны Эр-Рияде, пишет Bild. Причина решения правительства государства заключается в том, что Россия не примет участие в саммите 15 и 16 июня. Официального подтверждения этого решения не было нет.

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