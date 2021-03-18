Легкие удары не впечатляют таких жестких лидеров, как Путин, чего не скажешь о его пособниках на Западе.

Это было "в духе" речи президента Рональда Рейгана за 1983 год, во время которой он назвал СССР "империей зла". Во время интервью нынешнего президента США спросили, считает ли он лидера России Владимира Путина убийцей. И Джо Байден ответил утвердительно, учитывая агрессивную российскую внешнюю политику и все более жестокое внутреннее поведение Кремля.

Читайте такжеБайден заявил, что считает Путина убийцей (видео)Таким образом, действующий президент США занял позицию, достаточно близкую к своему предшественнику. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, Байден не скрывает, в чем именно он обвиняет Путина. А преступлений немало: война на востоке Украины, уничтожение пассажирского рейса MH17, бомбардировки больниц в Сирии, репрессии и физическая расправа над российской оппозицией. Поэтому совершенно очевидно, что Байден не пытается подружиться с российским правителем.

Именно поэтому Путин лично одобрил меры, целью которых было помочь Дональду Трампу на президентских выборах. Отчет разведки США не оставляет сомнений, что эти действия действительно произошли.

"Путин был так сильно заинтересован в переизбрании Трампа, потому что его первый срок на посту отличался "важными" элементами с российской (и китайской) точки зрения. Американская политика утопала в хаосе, отношения Вашингтона с союзниками пошатнулись. Все это продолжилось бы и во время второго срока Трампа", - говорится в статье.

С другой стороны, Байден хочет остановить упадок Запада. А это также значит выступить против врагов. Таких лидеров, как Путин, не впечатляют легкие удары. Но о его западных подельниках этого не скажешь.

Что сказал Байден о Путине

В большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.

Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена накануне президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.

После слов Байдена о "Путине-убийце" Россия отзывает на консультации своего посла из Вашингтона. В Москве также обвинили США в том, что отношения между странами в плачевном состоянии.

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Перевод: Лесь Дымань