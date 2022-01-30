Подготовка санкций уже близится к концу.

В Сенате США допустили возможность введения санкций против России до ее вторжения в Украину.

Об этом глава сенатского Комитета по международным отношениям демократ Роберт Менендес заявил в интервью CNN, сообщил корреспондент телеканала Джош Рогин.

"Есть некоторые санкции, которые могут быть введены заранее - за то, что Россия уже сделала, а затем "разрушительные санкции", если она вторгнется в Украину", - сказал Менендес.

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Переговоры между республиканцами и демократами по этому вопросу находятся на заключительной стадии.

Ранее США отказались вводить превентивные санкции против России.

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