Финская компания отказалась платить рублями.

Российский "Газпром" остановил поставки газа финской компании Gasum с 7:00 субботы, 21 мая

Об этом сообщается на сайте компании.

В пятницу, 20 мая, Gasum получила соответствующее сообщение от "Газпром экспорта".

"Импорт природного газа из России по контракту на поставку Gasum будет прекращен в субботу, 21 мая в 07.00. Начиная с 21 мая и в предстоящем летнем сезоне Gasum будет поставлять природный газ своим потребителям из других источников через трубопровод Balticconnector (соединяет Финляндию и Эстонию - УНИАН)", – заявили в компании.

По словам гендиректора Gasum Мика Вильянена, компания была готова к такому сценарию. При условии, что не будет сбоев в газотранспортной сети, компания сможет обеспечить всех потребителей газом в ближайшие месяцы.

Утром в субботу российские СМИ уточнили, что Россия действительно прекратила поставки газа.

Как писал УНИАН, Gasum отказалась платить за российский газ рублями.

Ранее Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, которые также отказались от оплаты в рублях.

С 14 мая в Финляндию больше не поступает электроэнергия из России. Электроэнергия из России составляла около 10% от общего потребления Финляндии.

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