Корабли ЧФ РФ сейчас не способны выполнять свои прямые функции, однако опасность сохраняется, ведь ракетоносители еще есть.

Украина продолжает уничтожать российский Черноморский флот. Сейчас он дисфункционален на 90%, заявил военный обозреватель Денис Попович.

Как он заметил в эфире телеканала FREEДОМ, морские дроны и в дальнейшем будут поражать вражеские объекты. Так что каждый корабль противника в любое время должен бояться таких ударов.

"Напомним Крымский мост летом прошлого года. [Magura] подкрались давным-давно. Они обрушили его 17 июля прошлого года с помощью дронов. Поэтому уже даже мост стал объектом удара для безэкипажных морских дронов. Я думаю, что каждый корабль в любом месте, в любое время должен бояться ударов этих систем, этих аппаратов. Потому что это новое слово в морских сражениях и битвах. Попытки подорвать господство РФ на Черном море. Оно подорвано уже, потому что с помощью этих дронов удалось загнать основные ракетные корабли РФ в Новороссийск", – пояснил Попович.

Видео дня

Обозреватель подчеркнул, что по состоянию на сейчас корабли из состава Черноморского флота РФ не могут выполнять свои прямые функции, такие как обеспечение десантирования или защита побережья от высадки десанта. Попович напомнил, что украинские спецназовцы уже неоднократно попадали в оккупированный Крым.

"Фактически Черноморский флот сейчас на 90% дисфункционален. Ни один из ракетоносцев не был выведен из строя так, чтобы он не мог полностью обстреливать территорию Украины ракетами", – констатировал он.

Удары по кораблям РФ в Черном море: последние новости

Утром 14 февраля вблизи берегов временно оккупированной Алупки (Крым) был уничтожен российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что судно везло груз из Новороссийска в Севастополь, когда его атаковали морские дроны.

1 февраля вблизи Крыма уничтожили еще один вражеский корабль. Речь идет о крейсере "Ивановец". В ГУР тогда отметили, что его стоимость ориентировочно составляет $60-70 миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: