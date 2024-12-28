Аналитики сервиса также указали, что самолет был близким к месту, где были замечены ранее дроны.

Сервис трекинга авиаполетов Flightradar24 восстановил траекторию аварийного полета самолета Embraer E190AR Azerbaijan Airlines, который упал в Актау (Казахстан) после вероятного сбития российской ПВО в небе над Чечней.

Как отмечает Flightradar24, благодаря анализу необработанных данных ADS-B, удалось составить более полную картину возможной траектории полета борта J28243. В 04:25 самолет больше не посылал данные о своем местоположении, но с 04:25 до 04:37 данные о курсе продолжали посылаться, что позволило построить положение самолета за этот период времени.

Между 04:37 и 05:13 самолет прислал комбинацию поддельных данных о местоположении. С 05:13 рейс возобновил отправку данных в ухудшенном режиме - теперь это обычное явление, когда самолет испытывает помехи GPS. Данные за этот период не включали обновления позиций.

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В 06:07 самолет начал посылать действительные данные ADS-B, включая обновление позиции. Используя обновления позиции с 06:07 и данные о курсе и указанной воздушной скорости, полученные между 05:13 и 06:07, специалисты рассчитали вероятную траекторию полета с помощью обратного отсчета.

Аналитики сервиса также указали, что самолет был близким к месту, где были замечены ранее дроны. На карте не видно попытки экипажа отправить самолет в Махачкалу, как об этом в день трагедии сообщал аэропорт Грозного.

Авиакатастрофа в Актау - при чем тут российская ПВО

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в Казахстане совершил аварийную посадку азербайджанский пассажирский самолет, который летел в город Грозный. Воздушное судно получило значительные повреждения и загорелось, выжить удалось 29 людям.

В России сообщили, что проводят расследование, однако эксперты сходятся во мнении, что самолет с людьми попал под огонь российской противовоздушной обороны.

Предварительное расследование Azerbaijan Airlines выявило, что воздушное судно разбилось из-за "физического и технического внешнего вмешательства".

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