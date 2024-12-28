Американская разведка считает, что РФ приняла самолет за беспилотник из-за его нерегулярного маршрута и высоты полета.

Российские системы противовоздушной обороны могли по ошибке сбить самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" из-за неправильной идентификации цели, пишет Sky News со ссылки на источниками среди американских военных.

Двое неназванных американских чиновников сообщили со ссылкой на данные рохразведки, что Россия, возможно, приняла самолет за беспилотник из-за его нерегулярного маршрута и высоты полета.

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, отметил:

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"Мы видели некоторые первые признаки, которые, безусловно, указывают на возможность того, что этот самолет был сбит российскими системами ПВО".

Он воздержался от предоставления деталей, ссылаясь на то, что расследование продолжается.

Подробности катастрофы

Самолет направлялся из Баку в Грозный на Рождество. Во время полета он повернул в сторону Казахстана и разбился в 3,2 км от Актау, пытаясь совершить экстренную посадку после полета над Каспийским морем. В результате аварии погибли 38 человек, еще 29 получили ранения.

В Азербайджане объявили национальный день траура. Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что предварительные выводы экспертов указывают на "внешнее воздействие", отметив, что тип оружия будет определен в ходе расследования. Свидетели катастрофы подтвердили, что слышали громкие взрывы перед аварией.

Стюардесса Айдан Рагимли описала, как после первого шума автоматически сработали кислородные маски, а затем произошел еще один удар. Ее коллега Зульфугар Асадов отметил, что звук напоминал удар по корпусу самолета, после которого он получил серьезную травму:

"Рука была разорвана, как будто кто-то ударил меня топором".

Еще одна пассажирка, Джерова Салихат, сообщила: "Что-то взорвалось возле моей ноги". А Вафа Шабанова вспомнила, что взрывов было два, а через полтора часа самолет упал.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать произошедшее, заявив:

"Воздушный инцидент расследуется, и мы не считаем, что имеем право давать какие-то оценки, пока не будут сделаны выводы".

Катастрофа произошла на фоне активизации атак украинских беспилотников, что, вероятно, повысило напряженность в регионе. Если будет доказано, что самолет сбили российские системы ПВО, это станет вторым случаем, когда РФ сбила гражданский самолет во время войны против Украины.

Авиакатастрофа в Актау - при чем здесь российская ПВО

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в Казахстане совершил аварийную посадку азербайджанский пассажирский самолет, который летел в город Грозный. Воздушное судно получило значительные повреждения и загорелось, выжить удалось 29 людям.

В России сообщили, что проводят расследование, однако эксперты сходятся во мнении, что самолет с людьми попал под огонь российской противовоздушной обороны.

Предварительное расследование Azerbaijan Airlines выявило, что воздушное судно разбилось из-за "физического и технического внешнего вмешательства".

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