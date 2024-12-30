Пилоты управляли вслепую: диспетчер дал показания о сбитии самолета над Грозным

Сначала лайнер потерял сигналы GPS из-за срабатывания РЭБ, а затем его поразила российская ПВО.

СМИ раскрыли подробности катастрофы пассажирского самолета AZAL, который был сначала ослепили российские средства РЭБ, а затем сбила ПВО над Чечней.

Как пишет проект "ВЧК-ОГПУ", диспетчером, который вел лайнер в момент трагедии, был Али Идрисов - бывший игрок любимого клуба Рамзана Кадырова "Терек" (сейчас "Ахмат"). Вчера его допросили.

Идрисов уверяет, что не знал о работе ПВО в момент посадки самолета, а о плане "Ковер" получил информацию через пять минут после ЧП. Он давал показания в качестве свидетеля.

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Али Идрисов перед тем, как стать диспетчером, был профессиональным футболистом. Повесив бутсы на гвоздь, в 2016 году он устроился юристом в Межрегиональное объединение строителей. И уже потом, несколько лет назад, 33-летний Али Идрис стал диспетчером.

Идрисов утверждает, что не имел представления об атаке БПЛА и работе ПВО. Сам инцидент он якобы рассматривал до последнего как столкновение с птицами, отталкиваясь от сообщения экипажа воздушного судна.

По словам Идрисова, о плане "Ковер" ему стало известно на 22-й минуте (в 08.21), то есть через пять минут после того, как экипаж самолета сообщил о поражении самолета, которое было ошибочно принято за столкновение с птицами.

Вчера вечером в рамках расследования катастрофы самолета AZAL, помимо диспетчера Али Идрисова, был допрошен и руководитель полетов аэродрома в Грозном Джамлайл Баканаев.

У некоторых пользователей его номер записан как переводчик, а в утечках данных указано, что он имел доход от Телерадиокомпании "Путь имени Ахмата Кадырова".

Руководитель полетов лично осматривает и дает заключение о готовности аэродрома к приему и выпуску самолетов: указывая состояние взлетно-посадочной полосы, радиотехнических и других средств связи. Баканаев уверяет, что все системы были исправны и проверены им в рамках должностных обязанностей. Каких-либо препятствий для посадки рейса "Баку-Грозный" он, как руководитель полетов, на тот момент не видел.

Самолет на подлете к аэропорту терял сигнал датчиков GPS, связь и пилотам приходилось управлять судном почти вслепую. Руководитель полетов узнал о плане "Ковер", когда уже было поздно.

Падение самолета в Актау

Напомним, 25 декабря в Казахстане упал самолет, который летел из Баку в Грозный. В страшной катастрофе погибли 38 человек, выжили - 29.

Самой распространенной версией стало поражение самолета огнем российской ПВО. Президент Азербайджана заявил, что воздушное судно стало неуправляемым из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы и практически потеряло управление вблизи Грозного.

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