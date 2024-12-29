Официально: Алиев подтвердил, что РФ сбила самолет, который упал в Актау

Президент Азербайджана заявил, что уже есть доказательства в пользу этой версии, и они опираются на факты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл ряд причин, связанных с крушением самолета AZAL вблизи Актау. Он официально подтвердил, что самолет был подбит с земли.

"Разумеется, окончательная версия станет известна после открытия "черных ящиков". Но и начальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России вблизи города Грозный и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - отметил Алиев в интервью азербайджанским СМИ.

Президент также сказал, что в результате огня, который был открыт с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.

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Авиакатастрофа в Актау - при чем тут российская ПВО

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в Казахстане совершил аварийную посадку азербайджанский пассажирский самолет, который летел в город Грозный. Воздушное судно получило значительные повреждения и загорелось, выжить удалось 29 людям.

В России сообщили, что проводят расследование, однако эксперты сходятся во мнении, что самолет с людьми попал под огонь российской противовоздушной обороны.

Предварительное расследование Azerbaijan Airlines выявило, что воздушное судно разбилось из-за "физического и технического внешнего вмешательства".

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