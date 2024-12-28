Расчеты ПВО несут службу в круглосуточном формате, защищая лично Кадырова и его семью.

После разрешения США наносить удары по территории России дальнобойными ракетами лидер Чечни Рамзан Кадыров усилил свою личную воздушную безопасность.

Как пишет проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на собственные источники, в Чечню после падения режима диктатора Башара Асада были перевезены ЗРК из Сирии, в частности "С-300". Эти системы ПВО были рассредоточены по Грозному и его пределами.

Например, ЗРК поставлены на дежурство в официальной резиденции Кадырова. Комплекс с мечетью в Грозном, который запрещено снимать даже со смотровых площадок города, теперь охраняет отдельный расчет.

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Свое ПВО имеют еще и жители престижного Бароновского района, недалеко от резиденции Кадырова. Бывший поселок для рабочих завода, уже давно превратился в один из самых популярных районов среди жителей столицы Чеченской Республики: там живет семья Кадырова, а все подъезды строго охраняет вооруженная охрана из "кадыровцев".

Еще один комплекс "С-300" установлен в родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрт. Расчет ПВО с недавних пор несет круглосуточное боевое дежурство и персонально охраняет родственников Кадырова.

Авиакатастрофа в Актау - при чем здесь российская ПВО

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в Казахстане совершил аварийную посадку азербайджанский пассажирский самолет, который летел в город Грозный. Воздушное судно получило значительные повреждения и загорелось, выжить удалось 29 людям.

В России сообщили, что проводят расследование, однако эксперты сходятся во мнении, что самолет с людьми попал под огонь российской противовоздушной обороны.

Предварительное расследование Azerbaijan Airlines выявило, что воздушное судно разбилось из-за "физического и технического внешнего вмешательства".

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