Заместитель представителя РФ при ООН заявил, что "франкосаксонско-натаньяхская банда начнет раскачивать регион".

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Тель-Авив ожидает от Москвы осуждения массированной атаки Ирана по стране.

Об этом сообщила представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале. В ответ она обвинила представителей Израиля в поддержке Украины в этой войне.

"Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц", - написала она.

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Первый заместитель представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что это Запад должен был предотвратить эскалацию, осудив атаку по иранскому консульству.

"Как и в случае с началом нашей "СВО" в Украине, история для них начинается только с иранского ответного удара. И израильтяне предсказуемо нагнетают в своей фирменной манере: Израиль-жертва, виноваты все остальные. Понятно, что именно по такому сценарию будет выстраиваться тактика западников и их подшефных на предстоящем через несколько часов заседании СБ ООН. И теперь эта франкосаксонско-натаньяхская банда начнет раскачивать регион, виня во всех грехах Иран. Где-то мы все это уже видели, не правда ли?" - написал он.

Реакция России на обстрел Израиля:

Днем в российском МИД процитировали заявление Ирана о том, что удар по Израилю был проведен в рамках права на самооборону, в соответствии со статьёй 51 Устава ООН.

"...в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела Посольства ИРИ в Дамаске 1 апреля, который наша страна решительно осудила. К сожалению, из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии", - говорится в сообщении.

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