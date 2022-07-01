Каволи свободно владеет французским, итальянским и русским, а также является специалистом по вопросам Евразии.

Верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе с 1 июля стал генерал армии США Кристофер Каволи.

Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

На церемонии передачи полномочий присутствовали глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Каволи сменил на этом посту командующего силами НАТО в Европе Тода Уолтерса, проработавшего на ней три года.

"Для меня было честью находиться в ваших рядах последние четыре с половиной года, и я благодарен, что у меня будет возможность и дальше это делать. Вместе мы будем идти в светлое будущее", – заявил Каволи.

Согласно официальной биографии, Кристофер Каволи родился в Западной Германии, окончил Принстонский университет США по специальности биолога и с 1987 года служил в рядах Вооруженных сил США.

В конце 1990-х годов Каволи служил в Боснии и Герцеговине в рамках миротворческой миссии НАТО, позже участвовал в войне в Афганистане. Генерал имеет также опыт в разработке политики в отношении России в штабе Вооруженных сил США и научной деятельности в Национальном институте обороны.

Каволи свободно владеет французским, итальянским и русским, а также является специалистом по вопросам Евразии.

Как сообщал УНИАН, о назначении Каволи стало известно 3 мая. По данным американского Минобороны, кандидатуру Каволи выдвинул президент США Джо Байден, в Альянсе ее также согласовали.

Вас также могут заинтересовать новости: