Завершившийся саммит отмечен очень важным шагом, касающимся присоединения Швеции и Финляндии к НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о единогласное решение стран-членов НАТО усилить экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины.

Об этом Макрон заявил на пресс-конференции после завершения в Мадриде саммита НАТО, пишет BFM TV.

Президент Франции также объявил о планах усиления французского военного присутствия на восточном фланге Североатлантического альянса. "Мы приняли решение о военном усилении на восточном фланге НАТО", - сообщил Макрон.

Он также заявил, что саммит завершился, отмечен очень важным шагом, что касается присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, на которое получено согласие Турции.

"Это решение укрепит их безопасность и позволит внести значительный вклад в нашу коллективную позицию и нашу европейскую безопасность. Я благодарю турцию за то, что она присоединилась к консенсусу, что уважает суверенный выбор", - сказал Макрон.

Как сообщал УНИАН, лидеры Альянса в новой стратегической концепции признали, что Россия представляет прямую угрозу безопасности Альянса, поскольку стремится установить сферы влияния и прямого контроля с помощью принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии.

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