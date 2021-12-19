Ответственные за агрессию должны утратить возможность "ездить на шопинг на Елисейские поля", полагает чиновница.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт на фоне военного конфликта между Россией и Украиной призвала ужесточить санкции против президента РФ Владимира Путина и его окружения.

Об этом Ламбрехт заявила в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, сообщает издание Deutsche Welle.

"Ответственные за агрессию должны испытать на себе ее последствия, например, утратив возможность "ездить на шопинг на Елисейские поля в Париже", – заявила она.

В то же время Ламбрехт сдержанно оценила перспективы отправки военнослужащих НАТО непосредственно в Украину.

"Нам следует сначала исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. Все дальнейшие шаги тоже необходимо обсудить в тесном сотрудничестве с нашими союзниками", – заявила она, отметив, что "очень хорошо понимает страхи украинцев".

Читайте такжеГермания высылает из страны двух российских дипломатовНапомним, с конца октября в западных СМИ начали появляться публикации об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РФ разместила у границ Украины, на оккупированных территориях в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей 115 тыс. военнослужащих.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Вместе с тем США и ЕС пригрозили РФ серьезными санкциями в случае нового вторжения в Украину.

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Автор: Алёна Кириченко