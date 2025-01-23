Речь идет о сокращении контингента примерно на 20%.

Президент США Дональд Трамп намерен сократить численность американских войск в Европе на 20%, а за содержание остальных должны заплатить европейцы. Об этом пишет итальянское издание ANSA со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

"Рассуждения Трампа заключается в том, что войска "звездно-полосатых" являются сдерживающим фактором, и поэтому их расходы не могут нести только американские налогоплательщики", - заявил собеседник издания.

В целом речь идет о возвращении домой около 20 тысяч американских солдат.

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Как отмечает ANSA, эти планы Трампа согласуются с его требованием к европейским странам сделать расходы на оборону в 5% ВВП новым стандартом НАТО. И кое-кто в Европе уже согласен с этим требованием.

"Вы правы, говоря, что мы тратим недостаточно на оборону. В прошлом году страны ЕС вместе потратили в среднем 1,9%, а Россия - 9%", - сказала Верховный представитель ЕС Кая Каллас во время выступления перед Европейским оборонным агентством.

Между тем Трамп не планирует просто бросить на произвол судьбы Европу, и Украину в частности, говорит дипломатический источник ANSA. Якобы президента США убедили, что это будет такой же позор, как бегство американцев из Кабула в августе 2021 года.

"Он не хочет, чтобы такой сценарий ассоциировался с его именем", - объясняет дипломат. Президент США, однако, настаивает на том, чтобы европейцы "финансово взяли на себя" украинское бремя, поскольку Трамп считает это по сути "европейской проблемой".

Требования Трампа к НАТО

Как писал УНИАН, Дональд Трамп требует от европейских стран членов НАТО увеличить расходы на собственную оборону до 5% ВВП, хотя многие из них до сих пор не выполнили обязательства тратить 2% ВВП на эту отрасль.

Однако аналитики указывают на то, что требования Трампа по сути являются нереалистичными. Сегодня ни одна страна альянса, включая США, не тратит на оборону 5% ВВП. Ближе всего к этому показателю находится Польша, которая в прошлом году потратила на оборону 4% своего ВВП. Сама Америка тратит на армию лишь 3,38%.

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