Генерал Каволи: Скоро РФ будет выпускать втрое больше артснарядов, чем США и Европа вместе

Кроме того, Россия значительно превосходит США в выпуске новых танков и может компенсировать практически полностью свои потери на украинском фронте.

Россия продолжает терять технику, оружие и боеприпасы на поле боя в Украине, однако ее оборонная промышленность пока способна компенсировать эти потери, заявил в четверг в Конгрессе генерал армии США, верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Как сообщает Business Insider, Каволи выступил перед Сенатским комитетом по вопросам вооруженных сил, очертив масштабные темпы производства в РФ. По его словам, Вашингтон ожидает, что Россия ежемесячно будет производить около 250 000 артиллерийских снарядов.

"Это ставит ее (Россию - УНИАН) на путь создания запасов, втрое больших, чем Соединенные Штаты и Европа вместе взятые", - отметил Каволи в письменном заявлении.

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Генерал подчеркнул, что США и их союзники должны укреплять оборонные связи, чтобы сдержать все более агрессивное поведение России. Он выразил обеспокоенность способностью Москвы быстро пополнять ресурсы и повышать боевую способность, несмотря на потери в войне против Украины:

"Несмотря на значительные потери на поле боя в Украине, российская армия восстанавливается и растет быстрее, чем предполагало большинство аналитиков".

Каволи сообщил, что Россия активно восстанавливает свои запасы как в войсках, так и в технике: речь идет о боеприпасах, бронетехнике и личном составе.

Для сравнения: сейчас США производят примерно 40 000 155-мм артиллерийских снарядов в месяц и планируют выйти на уровень 90 000 к 2026 году. В то же время Европейский Союз обещает нарастить производство до 2 миллионов патронов в год, то есть до 167 000 в месяц, однако таких показателей ожидают только в конце 2025 года.

Большинство этих боеприпасов направляется в Украину, хотя страны НАТО также волнуются за собственные склады. Если Киев получит обещанные 2 миллиона снарядов, это позволит ВСУ использовать до 5,5 тысячи ежедневно. Для сравнения, еще в 2023 году Каволи заявлял, что Россия выпускала в среднем 20 000 снарядов в день.

Тревога растет

В своем свежем докладе в Конгрессе генерал также сообщил, что Россия опережает США и в танковом производстве. Ожидается, что Москва ежегодно будет производить около 1500 танков, тогда как Соединенные Штаты - лишь 135.

"За прошлый год российские сухопутные силы в Украине потеряли примерно 3000 танков, 9000 бронированных машин, 13 000 артиллерийских систем и более 400 систем противовоздушной обороны, но они готовы заменить их все", - сказал Каволи.

Генерал, как верховный главнокомандующий НАТО в Европе, тесно сотрудничает с украинскими военными. По информации The New York Times, он регулярно встречается с генералами и командирами Украины на секретной базе в Германии.

Его выступление совпало с дискуссией внутри администрации Трампа относительно возможного изменения роли США в НАТО, в частности - передачи командования Объединенными силами Альянса в Европе неамериканскому представителю. Эта должность традиционно принадлежала военным США.

В связи с этим Каволи призвал Конгресс внимательно отнестись к такому шагу, ведь он может поставить под угрозу способность США контролировать свои ядерные силы на европейском театре:

"Это поставило бы нас в положение, когда в ситуации, предусмотренной статьей 5, мы могли бы иметь, впервые после Первой мировой войны, большое количество американских войск под неамериканским командованием".

Силы НАТО без США в Европе

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал вывести свою страну из состава НАТО. Он предупреждал, что может отказаться от защиты европейских союзников, если те не будут выполнять в полной мере обязательства по расходам на оборону.

Анализируя угрозы американского лидера, военный эксперт Джордж Эллисон рассказал, победит ли НАТО без США в случае реального военного конфликта. По его словам, Североатлантический Альянс без Америки столкнется с серьезными проблемами, если РФ решится напасть. Он пояснил, что НАТО полагается на США в вопросе таких ключевых возможностей, как оперативная разведка, дозаправка в воздухе, противоракетная оборона и прочее.

Тем временем Россия на переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) потребовала от США вывести силы НАТО из Восточной Европы. По словам руководителя аппарата президента Румынии и советника по вопросам обороны и национальной безопасности Кристиана Диаконеску, Вашингтон соответствующее требование отклонил.

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