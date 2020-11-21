Девушка провела в общей сложности 234 часа в тату-салоне.

32-летняя американка Джулия Нуно потратила около 27 тысяч долларов, чтобы полностью покрыть свое тело татуировками.

Читайте такжеВо Франции учителя выгнали из детсада из-за татуировок: ребенку снились кошмары (фото, видео)Об этом пишет Daily Star.

Отмечается, что девушка увлекается боди-артом с 18 лет.

«Все началось с маленького цветка гибискуса на груди, а затем он разросся», – отметила она.

В общей сложности Джулия провела 234 часа в тату-салоне.

Нуно перешла на гениталии, когда поняла, что на ее теле больше не остается свободного для рисунков места. Она призналась, что первую татуировку в интимной зоне она сделала в ноябре в Техасе, и что она одержима процессом нанесения рисунка.

«Долгое время я говорила всем, что никогда не побрею голову ради татуировок, считала это безумием. Но когда места закончились, это стало единственным очевидным решением. Когда места не будет совсем, я начну обводить уже существующие линии, придавая им яркости», – заявила Нуно.

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Автор: УНИАН