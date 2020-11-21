32-летняя американка Джулия Нуно потратила около 27 тысяч долларов, чтобы полностью покрыть свое тело татуировками.
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Отмечается, что девушка увлекается боди-артом с 18 лет.
«Все началось с маленького цветка гибискуса на груди, а затем он разросся», – отметила она.
В общей сложности Джулия провела 234 часа в тату-салоне.
Нуно перешла на гениталии, когда поняла, что на ее теле больше не остается свободного для рисунков места. Она призналась, что первую татуировку в интимной зоне она сделала в ноябре в Техасе, и что она одержима процессом нанесения рисунка.
«Долгое время я говорила всем, что никогда не побрею голову ради татуировок, считала это безумием. Но когда места закончились, это стало единственным очевидным решением. Когда места не будет совсем, я начну обводить уже существующие линии, придавая им яркости», – заявила Нуно.
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