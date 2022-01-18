Разговор касался и Украины.

Вскоре после визита в Киев президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщили пресс-службы президента Азербайджана и Кремля.

Во вторник, 18 января, Алиев позвонил Путину, чтобы обсудить перспективы партнерства между Азербайджаном и Россией и вопросы региональной безопасности.

"Главы государств выразили удовлетворение в связи с контактами между Россией и США, стабилизацией ситуации в Казахстане, обсудили процессы, происходящие вокруг Украины", - сообщает пресс-служба президента Азербайджана, не раскрывая детали.

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В пресс-службе Кремля сообщили о разговоре между лидерами государств, не сообщая ничего о содержании переговоров.

Напомним, Ильхам Алиев 14 января посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским.

В Белом доме заявляют, что Российская Федерация может напасть на Украину в любой момент.

19 января в Киев прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебою. Темами переговоров станут практическая поддержка Украины со стороны США и активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

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