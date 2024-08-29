Беларусь не будет воевать до тех пор, пока враг не придет на ее территорию. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя слухи о возможном вступлении беларуской армии в войну против Украины.
Так, обсуждая с подчиненными вопрос создания нового пропагандистского ресурса, беларуский диктатор заявил, что его медиа якобы ничего не выдумывают и не врут, тогда как "другие страны этого не могут".
"Плохо становится от того, что я читаю эти обзоры мировых средств массовой информации: "Да Лукашенко то, да он это...". Да он завтра "аддасць загад - пойдуць туда" (отдаст приказ – пойдут туда, – УНИАН). Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все", – подчеркнул Лукашенко.
Беларусь подвела войска к границам Украины
Как писал УНИАН, на прошлой неделе Вооруженные силы Беларуси под видом учений начали сосредотачивать большое количество личного состава, вооружения и военной техники на границе с Украиной. В Гомельской области Беларусь разместила танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику вблизи северных границ Украины. Кроме того, зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер".
В то же время OSINT-проект "Беларускі Гаюн" считает, что группировка войск, которую Беларусь стянула к границе с Украиной, не несет для Украины угрозы. Речь идет о примерно 1100 человек. Аналитики отмечают, что войска разместили на глубине до 50 километров от границы.