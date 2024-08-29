Беласруский диктатор пожаловался на плохое самочувствие после прочтения мировой прессы.

Беларусь не будет воевать до тех пор, пока враг не придет на ее территорию. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя слухи о возможном вступлении беларуской армии в войну против Украины.

Так, обсуждая с подчиненными вопрос создания нового пропагандистского ресурса, беларуский диктатор заявил, что его медиа якобы ничего не выдумывают и не врут, тогда как "другие страны этого не могут".

"Плохо становится от того, что я читаю эти обзоры мировых средств массовой информации: "Да Лукашенко то, да он это...". Да он завтра "аддасць загад - пойдуць туда" (отдаст приказ – пойдут туда, – УНИАН). Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все", – подчеркнул Лукашенко.

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Беларусь подвела войска к границам Украины

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Вооруженные силы Беларуси под видом учений начали сосредотачивать большое количество личного состава, вооружения и военной техники на границе с Украиной. В Гомельской области Беларусь разместила танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику вблизи северных границ Украины. Кроме того, зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер".

В то же время OSINT-проект "Беларускі Гаюн" считает, что группировка войск, которую Беларусь стянула к границе с Украиной, не несет для Украины угрозы. Речь идет о примерно 1100 человек. Аналитики отмечают, что войска разместили на глубине до 50 километров от границы.

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