Псевдопрезидент Беларуси 10 дней назад организовал "спектакль", отметил активист.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение сбивать российские "Шахеды", которые заходят на территорию Беларуси.

Об этом рассказал основатель беларуского "Белого легиона" Сергей Бульба в эфире "Киев24". "Лукашенко принял решение оценивать опасность дронов, которые залетают на территорию Беларуси, когда они угрожают инфраструктуре или гражданским людям. Было принято решение, в таком случае сбивать, чей бы то ни был дрон", - сказал он.

По словам Бульбы, 10 дней назад Лукашенко организовал "спектакль", когда говорил о том, что сбили 13 "Шахедов", которые якобы летели из Украины. Он это делал специально для России. Также Бульба объяснил инцидент 5 сентября, когда Беларусь поднимала истребители, чтобы сбить российские "Шахеды". Он добавил, что российские блогеры говорили, что эти беспилотники якобы зашли с Харьковского направления, что это Украина якобы атаковала Беларусь.

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"Но это исключительно российские блогеры. Похожая информация появилась в Мозырской районной газете. Они сначала утверждали, что это украинский дрон, но потом сняли эту информацию", - подчеркнул Бульба.

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Как сообщал УНИАН, недавно Вооруженные силы Беларуси впервые применили авиацию для того, чтобы сбить "Шахед". По данным мониторингового OSINT-проекта "Беларускі Гаюн", в ночь на 29 августа во время атаки российских оккупантов по Украине один из "Шахедов" снова залетел на территорию Беларуси, а именно - в Ельский район.

"После захода "Шахеда" в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС Беларуси около 20 минут гонялся за нарушителем, а в 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали по меньшей мере два взрыва и наблюдали яркую вспышку в небе", - заявил "Гаюн".

Аналитики отметили, что таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда беларуский истребитель ВВС предпринял попытку уничтожить реальную военную цель в небе - российский дрон-камикадзе типа "Шахед".

В ночь на 5 сентября в Беларуси также было шумно. Ее военные были вынуждены сбивать российские "Шахеды", которые страна-агрессор запустила по Украине, но они полетели в Беларусь. "Беларускі Гаюн" отметил, что два дрона камикадзе зашли в Гомельскую область РБ из Черниговской области Украины.

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