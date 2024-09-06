Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение сбивать российские "Шахеды", которые заходят на территорию Беларуси.
Об этом рассказал основатель беларуского "Белого легиона" Сергей Бульба в эфире "Киев24". "Лукашенко принял решение оценивать опасность дронов, которые залетают на территорию Беларуси, когда они угрожают инфраструктуре или гражданским людям. Было принято решение, в таком случае сбивать, чей бы то ни был дрон", - сказал он.
По словам Бульбы, 10 дней назад Лукашенко организовал "спектакль", когда говорил о том, что сбили 13 "Шахедов", которые якобы летели из Украины. Он это делал специально для России. Также Бульба объяснил инцидент 5 сентября, когда Беларусь поднимала истребители, чтобы сбить российские "Шахеды". Он добавил, что российские блогеры говорили, что эти беспилотники якобы зашли с Харьковского направления, что это Украина якобы атаковала Беларусь.
"Но это исключительно российские блогеры. Похожая информация появилась в Мозырской районной газете. Они сначала утверждали, что это украинский дрон, но потом сняли эту информацию", - подчеркнул Бульба.
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Как сообщал УНИАН, недавно Вооруженные силы Беларуси впервые применили авиацию для того, чтобы сбить "Шахед". По данным мониторингового OSINT-проекта "Беларускі Гаюн", в ночь на 29 августа во время атаки российских оккупантов по Украине один из "Шахедов" снова залетел на территорию Беларуси, а именно - в Ельский район.
"После захода "Шахеда" в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС Беларуси около 20 минут гонялся за нарушителем, а в 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали по меньшей мере два взрыва и наблюдали яркую вспышку в небе", - заявил "Гаюн".
Аналитики отметили, что таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда беларуский истребитель ВВС предпринял попытку уничтожить реальную военную цель в небе - российский дрон-камикадзе типа "Шахед".
В ночь на 5 сентября в Беларуси также было шумно. Ее военные были вынуждены сбивать российские "Шахеды", которые страна-агрессор запустила по Украине, но они полетели в Беларусь. "Беларускі Гаюн" отметил, что два дрона камикадзе зашли в Гомельскую область РБ из Черниговской области Украины.