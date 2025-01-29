США все же продолжит некоторые гуманитарные программы.

Офис управления и бюджета Белого дома отменил заморозку федеральной помощи, сняв ограничения на финансирование некоторых гуманитарных программ, в частности, для Украины.

"Меморандум OMB M-25-13 отменен. Если у вас есть вопросы по реализации исполнительных указов президента, пожалуйста, свяжитесь с юрисконсультом вашего агентства", — говорится в меморандуме, который был получен CNN от представителя администрации президента США Дональда Трампа.

Что известно о предыдущем решении в отношении гуманитарных программ

Бюджетное управление Белого дома ранее распорядилось приостановить предоставление федеральных грантов и займов. Это вызвало путаницу и тревогу, несмотря на заверения Белого дома, что указ не является столь всеобъемлющим, как может показаться.

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"Федеральные агентства должны временно приостановить все действия, связанные с обязательствами или распределением любой федеральной финансовой помощи", — написал исполняющий обязанности директора Офиса управления и бюджета Белого дома Мэтью Вэт.

Уже во вторник федеральный судья временно заблокировал часть заморозки федеральной помощи, инициированной администрацией Трампа.

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