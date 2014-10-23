Канадским военным запретили носить форму на публике

Соответствующее предупреждение было вынесено из опасений, что они могут стать целью атак, пишет Lenta.ru.

Командующий Военно-морских сил (ВМС) в Атлантическом океане контр-адмирал Джон Ньютон по электронной почте отдал приказ с пометкой "срочные меры".

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В документе, отправленном 23 тысячам военным, проходящим службу в восточных провинциях страны, говорится, что "они не должны появляться в военной форме на публике". Также им рекомендовано не покидать здания, в которых они находятся в настоящий момент.

Как отмечается, данный приказ был отдан примерно через час после сообщения о стрельбе в Оттаве. Сроки его действия пока не сообщаются.

Напомним, днем 22 октября неизвестный открыл стрельбу возле Национального военного мемориала в столице Канады Оттаве, расположенного неподалеку от парламента страны. Затем он забежал в здание парламента, где произвел еще несколько выстрелов.

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По словам очевидцев, вооруженный мужчина открыл огонь по военнослужащим, стоявшим в карауле возле военного мемориала. В результате был убит один военный.

Позреваемый в стрельбе был убит.

Во время стрельбы в канадском парламенте в здании находились студенты из Украины. С места происшествия их эвакуировала полиция.