В Москве скандальный художник отрезал себе мочку уха протестуя против "политической психиатрии" (фото)

23:33, 19 октября 2014
Мир
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В Москве художник-акционист Петр Павленский провел в институте психиатрии имени Сербского акцию "Отделение" против использования психиатрии в политических целях.

Павленский / facebook.com/petr.pavlensky

Павленский пришел на акцию в обнаженном виде и отрезал себе мочку большим кухонным ножом, сообщает Дождь.

"Нож отделяет мочку уха от тела. Бетонная стена психиатрии отделяет общество разумных от безумных больных. Возвращая использование психиатрии в политических целях — полицейский аппарат возвращает себе власть определять порог между разумом и безумием", — говорится в его заявлении.

Павленский / facebook.com/petr.pavlensky

Петр Павленский / facebook.com/petr.pavlensky

Павленский был задержан полицией и доставлен в Боткинскую больницу.

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Как известно, 13 октября в институт им. Сербского была доставлена для проведения психиатрической экспертизы украинская летчица Надежда Савченко. В России украинка обвиняется в причастности к гибели журналистов ВГТРК.

Адвокаты назвали условия ее содержания в клинике "карательной психиатрией". По их словам, обвиняемую фактически лишают сна, а с ними разрешают обращаться только по телефону через стеклянную перегородку.

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