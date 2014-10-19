В Москве скандальный художник отрезал себе мочку уха протестуя против "политической психиатрии" (фото)

Павленский пришел на акцию в обнаженном виде и отрезал себе мочку большим кухонным ножом, сообщает Дождь.

"Нож отделяет мочку уха от тела. Бетонная стена психиатрии отделяет общество разумных от безумных больных. Возвращая использование психиатрии в политических целях — полицейский аппарат возвращает себе власть определять порог между разумом и безумием", — говорится в его заявлении.

Павленский был задержан полицией и доставлен в Боткинскую больницу.

Читайте такжеАдвокат: в институте психиатрии к летчице Савченко применяют пытки

Как известно, 13 октября в институт им. Сербского была доставлена для проведения психиатрической экспертизы украинская летчица Надежда Савченко. В России украинка обвиняется в причастности к гибели журналистов ВГТРК.

Адвокаты назвали условия ее содержания в клинике "карательной психиатрией". По их словам, обвиняемую фактически лишают сна, а с ними разрешают обращаться только по телефону через стеклянную перегородку.