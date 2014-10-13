Савченко доставили для прохождения психиатрической экспертизы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

«Гражданка Украины Надежда Савченко, обвиняемая в пособничестве в убийстве российских журналистов, доставлена для прохождения стационарной психолого-психиатрической экспертизы», - заявил Маркин.

Читайте такжеСуд по делу летчицы Савченко, очевидно, будет закрытым - адвокатОн подчеркнул, что жалобы Савченко и ее защитника, поданные в Басманный райсуд Москвы на постановление о назначении стационарной психолого-психиатрической экспертизы, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ не приостанавливают исполнение указанного постановления следователя.

Маркин напомнил, что Главное следственное управление Следственного комитета РФ продолжает расследование уголовного дела в отношении Савченко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, п.п. «а,б,е,ж,л» ч.2 ст.105 УК РФ (пособничество в убийстве двух и более человек в связи с осуществлением служебной деятельности, общеопасным способом, по мотивам политической ненависти, совершенное группой людей).

Он заявил, что, по данным следствия, во время военных действий в районе Луганска в июне Савченко вступила в батальон «Айдар». Узнав координаты расположения группы российских журналистов ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она передала эти координаты боевикам, а затем именно по этим координатам был произведен минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, зааявил Маркин.

«В связи с тяжестью содеянного в настоящий момент обвиняемой в совершении особо тяжкого преступления Савченко назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, и она доставлена в одно из экспертных учреждений Москвы для ее проведения. Обвиняемая и ее защитник в установленном законом порядке уведомлены о назначении указанной экспертизы. Медикам предстоит установить психическое состояние обвиняемой и представить следствию свое заключение, с которым обвиняемая и ее защитник также будут ознакомлены», - сказал Маркин.

По его словам, основной задачей проведения экспертизы является решение вопроса о вменяемости/невменяемости обвиняемой, а также определение ее процессуальной дееспособности.

«Согласно законодательству Российской Федерации, назначение подобных экспертиз является стандартной процедурой, используемой в отношении лиц, принимавших непосредственное участие в вооруженных конфликтах, а также обвиняемых в особо тяжких преступлениях, за совершение которых санкцией предусмотрено наказание в виде смертной казни либо пожизненного лишения свободы. Таким образом, это обычная следственная практика», - заявил Маркин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, в 16.00 мск Басманный райсуд Москвы рассмотрит жалобу Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы.

Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском.

С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву.

26 сентября Басманный райсуд перенес рассмотрение жалобы защиты Савченко на 13 октября.