Пентагон заявил о готовности противостоять террористам и армии РФ

Министр обороны США Чак Хейгел заявил, что угрозы от террористов и боевиков сохранятся на долгое время. Но также нужно иметь дело с боеспособной армией России на пороге НАТО. Об этом сообщают РИА Новости.

"Требования к армии в будущем только вырастут и станут более разнообразными и сложными. Угрозы от террористов и боевиков сохранятся на долгое время. Но нам также нужно иметь дело с ревизионистской Россией, с ее современной и боеспособной армией на пороге НАТО", — заявил Хейгел, выступая в Вашингтоне.

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В сентябре президент США Барак Обама также поставил Россию на одну доску с террористами, назвав "российскую агрессию" среди трех мировых угроз — наряду с ближневосточной экстремистской группировкой "Исламское государство" и вирусом Эбола.

Позже премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что такая позиция свидетельствует об определенных "отклонениях в мозгу".