BBC: Из-за снежных бурь в Гималаях погибли десятки людей

В одном из случаев из-за сильной снежной бури в районе популярного туристического маршрута "Трек вокруг Аннапурны" погибли восемь непальцев, двое израильтян и двое поляков, передает BBC Украина.

Также в Гималаях погиб турист из Франции, упав в реку. Из-за снежных бурь погибли три местных пастуха. Пропавшими без вести числятся еще пятеро иностранцев.

Военные проводят спасательную операцию. Им удалось спасти несколько десятков человек.

Октябрь является самым популярным месяцем для пешего туризма в Гималаях. Как правило, в это время бывает ясная погода. Снежные бури, вероятно, стали следствием действия разрушительного циклона Хадхад, который прокатился над соседней Индией.