Евродепутаты получают вне работы миллионы евро - СМИ
Многие из 751 депутата Европарламента обладают дополнительными источниками доходов, которые ежегодно приносят им десятки тысяч евро.
Многие из 751 депутата Европарламента располагают дополнительными источниками доходов, ежегодно приносящими им десятки тысяч евро. Как сообщает онлайн-издание немецкого журнала Der Spiegel, согласно докладу экспертов в области мониторинга лоббистских схем из международной правозащитной организации Transparency International, суммы, которые евродепутатам нынешнего созыва приносят их "приработки", в общей сложности для всех депутататов составляют от 5,8 до 18,3 млн евро в год.
Читайте такжеЕвропарламент без проблем поддержит торговые преференции для Украины
Чемпионом по дополнительным заработкам среди евродепутатов из Германии, согласно исследованию, оказался член партии Ангелы Меркель - Христианско-демократического союза - Петер Яр. Будучи акционером шести различных компаний, он, согласно его же собственным финансовым отчетам, получает в месяц от 9 до 27 тыс евро.
"К сожалению, данные, которые предоставляют сами депутаты, часто бывают весьма неточными", - подчеркивает эксперт Transparency International Даниэль Фройнд .
Особенно разительно на общем фоне выделяется бывшая министр юстиции Франции Рашида Дати. Заполняя формуляр Европарламента о дополнительных доходах, она поставила крестик напротив варианта ответа "более 10 тыс евро ежемесячно" и таким образом попала в категорию наиболее высокооплачиваемых евродепутатов.
Несколько месяцев назад стало известно, что благодаря своей адвокатской деятельности Дати заработала более полумиллиона евро за год, консультируя французский энергетический концерн GDF Suez, отмечает Немецкая волна.