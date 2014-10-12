Евродепутаты получают вне работы миллионы евро - СМИ

Многие из 751 депутата Европарламента располагают дополнительными источниками доходов, ежегодно приносящими им десятки тысяч евро. Как сообщает онлайн-издание немецкого журнала Der Spiegel, согласно докладу экспертов в области мониторинга лоббистских схем из международной правозащитной организации Transparency International, суммы, которые евродепутатам нынешнего созыва приносят их "приработки", в общей сложности для всех депутататов составляют от 5,8 до 18,3 млн евро в год.

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Чемпионом по дополнительным заработкам среди евродепутатов из Германии, согласно исследованию, оказался член партии Ангелы Меркель - Христианско-демократического союза - Петер Яр. Будучи акционером шести различных компаний, он, согласно его же собственным финансовым отчетам, получает в месяц от 9 до 27 тыс евро.

"К сожалению, данные, которые предоставляют сами депутаты, часто бывают весьма неточными", - подчеркивает эксперт Transparency International Даниэль Фройнд .

Особенно разительно на общем фоне выделяется бывшая министр юстиции Франции Рашида Дати. Заполняя формуляр Европарламента о дополнительных доходах, она поставила крестик напротив варианта ответа "более 10 тыс евро ежемесячно" и таким образом попала в категорию наиболее высокооплачиваемых евродепутатов.

Несколько месяцев назад стало известно, что благодаря своей адвокатской деятельности Дати заработала более полумиллиона евро за год, консультируя французский энергетический концерн GDF Suez, отмечает Немецкая волна.