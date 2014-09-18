Евродепутата-путинца, который голосовал против Соглашения с Украиной, оштрафовали за расизм

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

72-летний депутат не получит 3 тыс. евро.

Напомним, что он был одним из четырех представителей Польши, которые не проголосовали за ратификацию Соглашения об ассоциации 16 сентября.

Корвин-Микке назвал европейских безработных "неграми", выступая на дебатах, посвященных проблеме занятости молодежи в Европе. Он, в частности, высказался против введения повсеместно в Европе положения о минимальной заработной плате.

"Употребление расистской и дискриминационной лексики - очень серьезное нарушение регламента, - отметил Шульц. - Господин Корвин-Микке будет лишен жалованья за 10 дней".

Читайте такжеСМИ: Глава МИД Польши запретил пускать в министерство пропутинского праворадикала Корвина-МиккеПри этом глава ЕП оставил за собой право "предпринять дальнейшие дисциплинарные меры" в случае повторного нарушения.

После дискуссии вторая по численности в ЕП группа социалистов выпустила коммюнике, в котором охарактеризовала высказывания Корвина-Микке как "расистские оскорбления". Парламентарии потребовали, чтобы поляк или извинился, или ушел в отставку.

Однако Корвин-Микке отказался публично извиниться и другие парламентарии не сумели убедить его.

Ранее лидер партии "Новые правые" Януш Корвин-Микке назвал оккупацию Крыма РФ "вполне естественной" и заявил, что он "лично просто любит Россию".

Кроме любви к России, Януш Корвин-Микке известный своим последовательным женоненависничеством.

В его публичных заявлениях последних лет постоянно присутствуют антисуфражистскме и шовинистические тезисы, такие как "Эволюция доказала, что женщины не очень умные". "Женщины тупее мужчин и не должны участвовать в выборах", - цитирует польского политика The Guardian в посвященном последним выборам в европарламент материале.