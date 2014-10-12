В Праге из-за Эболы закрыли часть аэропорта

Подразделения быстрого реагирования пражской полиции закрыли вечером в субботу часть столичного центрального вокзала из-за подозрений, что один из пассажиров, приехавших из Ганы, может быть инфицирован вирусом Эбола, пишет ТАСС.

Об этом сообщила представитель столичной полиции Андреа Зоулова. "Мы приняли меры после того, как нам сообщили, что на вокзале находится человек, приехавший из Ганы, и он болен. В настоящее время на место выехали спасатели, главный санитарный врач страны уже в курсе", - отметила она.

Днем в субботу в инфекционную больницу была эвакуирована также одна из постоялиц отеля в городе-курорте Карловы Вары. Женщина, недавно посетившая Нигерию, почувствовала себя плохо.

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"Пока мы не можем ничего ни подтвердить, ни опровергнуть. Диагноз ей до сих пор еще не поставлен", - прокомментировала состояние больной представитель городской спасательной службы Петра Бакурова.