Количество погибших от лихорадки Эбола превысило четыре тысячи, большинство - из Либерии

Больше всего умерших насчитывается в Либерии — 2316 человек, заболевание диагностировано у 4076. В Сьерра-Леоне инфицированы 2950 человек, умерли 930, в Гвинее заболели 1350, умерли 778.

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Кроме того, приводится статистика по четырем странам, где на данный момент зарегистрированы единичные случаи заболевания. В Нигерии заболели 20 человек, умерли восемь, тогда как в Сенегале зарегистрирован один случай инфицирования, погибших нет, сообщает Lenta.ru.

В Испании лихорадкой Эбола, согласно сводке, заболел один человек. Людей, заразившихся на территории страны и после этого умерших, нет. Ранее сообщалось о смерти в испанском госпитале миссионера, заразившегося в Сьерра-Леоне. Одна из медсестер, осуществлявших уход за священником, также заболела лихорадкой.

В США на данный момент лихорадка Эбола на территории этой страны была диагностирована у одного человека, позже он скончался. Сообщалось, что мужчина, приехав в Техас, обращался за помощью ко врачам, однако медперсонал отказался госпитализировать его. Он умер спустя несколько дней после повторного обращения за медицинской помощью и госпитализации.

Также в отчете приведены сведения о заболеваемости в Демократической Республике Конго. Согласно данным ВОЗ, в этой стране по состоянию на 7 октября зарегистрирован 71 случай заболевания и 43 летальных исхода.

Таким образом, суммируя данные, можно заключить, что лихорадкой Эбола на данный момент заболели по меньшей мере 8470 человек, 4076 погибли.