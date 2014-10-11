США готовы начать обсуждение смягчения санкций против России или ввести новые

Об этом сообщил помощник советника президента США по национальной безопасности Тони Блинкен, пишет Росбалт.

"Мы надеемся, что в ближайшие недели начнется выполнение соглашения (заключенного ранее в Минске), и тогда мы сможем начать переговоры об ослаблении санкций", — сказал он.

Блинкен также подчеркнул, что США могут ввести дополнительные санкции в том случае, если "не будет прогресса по соглашению о перемирии".

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"Если не будет действий по реализации минского соглашения, мы будем вынуждены рассмотреть не только сохранение давления, но и пути его усиления", — цитирует Блинкена Reuters.

Кроме того, заместитель советника президента США по национальной безопасности подчеркнул шаги, которые необходимо предпринять по реализации минского соглашения. "Необходимо удостовериться, что российский личный состав и техника покинули Украину, что украинские силы и правительство восстановили контроль над границей, что за ней наблюдают, и что установлены буферные зоны с обеих сторон", — заявил Блинкен.