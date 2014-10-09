Михаила Горбачева госпитализировали

Об этом в четверг, 9 октября, «Русской службе новостей» сообщил сам Горбачев.

Он рассказал, что состояние его здоровья ухудшилось в среду, 8 октября. «У меня последние семь дней состояние было более или менее, но сегодня я в больнице. Произошло обострение. Я лежу под мониторингом, весь в проводах», — сказал он.

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Как признался бывший президент СССР, болезнь помешала ему следить за нобелевской неделей.

Летом 2014 года Горбачев провел две недели в больнице, где проходил курс реабилитации сосудов и лечения суставов. «Так и живу: то в больнице, то на даче, то в больнице, то на даче», — отмечал он. Из-за этого Горбачев не смог присутствовать на прощании с бывшим президентом Грузии Эдуардом Шеварнадзе.

Михаил Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году. Как отметил Нобелевский комитет, возросшая открытость, которую он привнес в советское общество, способствовала укреплению международного доверия.